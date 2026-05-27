Sarà un autunno meraviglioso | Barbara d' Urso rompe il silenzio sul ritorno in tv Spunta l' ombra di Selvaggia Lucarelli
Barbara d'Urso ha annunciato il suo ritorno in televisione, descrivendo l’autunno come “meraviglioso”. Le sue parole hanno suscitato grande attenzione tra il pubblico e sui social. La notizia si accompagna anche alla presenza di Selvaggia Lucarelli, che potrebbe essere coinvolta nel nuovo progetto. Le dichiarazioni di d'Urso sono state poche, ma hanno generato molte discussioni e aspettative.
Poche parole, ma cariche di significato, sono bastate a mandare in fibrillazione il pubblico televisivo e i social media. “Sarà un autunno meraviglioso”: con questo post condiviso su X, Barbara D’Urso sembra aver rotto gli indugi, suggerendo che il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo tre anni. 🔗 Leggi su Today.it
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