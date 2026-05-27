Dopo la conclusione del GF Vip 8, Raul Dumitras ha dichiarato di non avere alcun legame sentimentale con Lucia Ilardo. L’ex gieffina ha invece smentito le affermazioni di Dumitras, precisando che il loro rapporto non ha mai avuto caratteristiche di natura romantica. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media, alimentando discussioni sulla natura della loro relazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle dinamiche tra i due.

Il rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo continua a tenere banco anche dopo il GF VIP 8. Dopo la fine del reality, lui ha deciso di mettere in chiaro la situazione, negando qualsiasi legame sentimentale e chiarendo le dinamiche del loro rapporto. Le sue dichiarazioni hanno scatenato reazioni da parte di Lucia, che ha risposto in modo diretto sui social. Raul Dumitras “scarica” Lucia Ilardo e svela cosa è successo dopo il GF VIP Raul rompe il silenzio sul loro rapporto. Una volta tornato alla vita quotidiana, Raul Dumitras ha affrontato le insistenti domande dei fan, affermando: “Non c’è mai stato nulla, mai”. Con queste parole, ha cercato di chiudere ogni speculazione riguardo a un possibile legame amoroso con Lucia Ilardo, delineando il loro rapporto come un’ amicizia nata in un contesto particolare e intenso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF Vip 8, Lucia Ilardo smentisce Raul Dumitras: le rivelazioni dell’ex gieffina

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