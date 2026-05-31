Lucchese - Tra amarcord e futuro anteriore La Pantera e la bussola di Bernardini

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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E’ vero che non si può vivere di soli ricordi, ma bisogna, invece, guardare al futuro. Ma, a volte, sfogliando l’album del passato ci sono dei momenti bellissimi che ti porti dietro nel tempo. Prendete, ad esempio, il mese di maggio di 36 anni fa. Il 27 maggio, dopo 27 anni, la Lucchese di Maestrelli-Vitale-Orrico tornò in serie "B" per restarci, poi, per nove ininterrotte stagioni; 30 maggio 1990: nel "catino" della "Favorita" (oggi "Barbera") di Palermo, di fronte a 30mila spettatori (più 5mila in piazza del Giglio), i rossoneri conquistarono la Coppa Italia di serie "C", battendo il Palermo di Liguori, dopo la lotteria dei rigori, con Carlo Pascucci, ultimo a tirare, che spiazzò Pappalardo e andò a festeggiare con tutta la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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