La Lucchese si prepara alla sfida contro il Montespertoli di Sarti, considerata dai tifosi il possibile ultimo ostacolo prima di ottenere la promozione in serie D. La partita si gioca in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti. La squadra di casa punta a consolidare la propria posizione, mentre gli ospiti vogliono mettere in difficoltà gli avversari.

Il Montespertoli di Sarti rappresenta, per la Lucchese, forse l’ultimo serio ostacolo sulla strada della promozione in serie "D". Perché la squadra gialloverde è la più in forma del momento, ovviamente dopo la capolista, con le sue tre vittorie consecutive (Castelnuovo, San Giuliano e Sestese) che l’hanno portata ad occupare il quarto posto in classifica, alle spalle di Zenith Prato e Viareggio, per altro fermate sul pari nel girone di ritorno. Un ostacolo "alto", come si dice, che dovrà essere affrontato con umiltà, ma anche con tanta attenzione e determinazione. Caratteristiche e qualità che i rossoneri hanno sempre messo in campo, ora... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Obiettivo serie "D". La Pantera ha gli artigli di Riad

