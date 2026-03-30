Lucchese - Il count-down La Pantera affila gli artigli

Il nuovo allenatore della Lucchese ha tenuto le sue prime conferenze stampa, durante le quali ha dichiarato che per ottenere la vittoria nel campionato saranno necessari almeno 64-65 punti. La squadra si prepara ora a una fase decisiva, con l’obiettivo di raggiungere questa soglia di punti per puntare alla conquista del titolo.

Nel corso delle sue prime conferenze stampa da allenatore della Lucchese, Sergio Pirozzi disse, se non ricordiamo male, che, per vincere il campionato, sarebbero serviti almeno 64-65 punti. Ebbene, oggi, a tre giornate dalla fine, la Luchese ha la possibilità di centrare quella previsione, essendo già a quota 61 punti. Ma ad una condizione: che riesca a superare, domenica 12 aprile, il Perignano di Fanani (out Passerotti per squalifica), squadra di buon livello tecnico-agonistico che, all’andata, creò più di un problema ad una Lucchese per altro poco brillante. Questa lunga sosta legata alle festività pasquali, dovrebbe aver permesso a giocatori reduci da infortuni – come Riad e Colferai – di recuperare la condizione piena ed essere, almeno, a disposizione dell’allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il count-down. La Pantera affila gli artigli Articoli correlati Lucchese - Obiettivo serie "D". La Pantera ha gli artigli di RiadIl Montespertoli di Sarti rappresenta, per la Lucchese, forse l’ultimo serio ostacolo sulla strada della promozione in serie "D". Leggi anche: Lucchese - Il personaggio. Pupeschi: "Pantera, avanti tutta" Una selezione di notizie su Lucchese Il count down La Pantera... Temi più discussi: Iniziato il count down per la tappa calabrese di The Cream of Clapton Band: il 27 marzo a Rende i musicisti che hanno scritto la storia con Clapton; Lucchese - Il count-down. La Pantera affila gli artigli; E' iniziato il countdown per la tappa calabrese della band di Clapton. Lucchese pareggia (1-1) a Cenaia; il D-Day è rinviato al 12 aprileRossoneri impegnati nel più classico dei testa-coda sul campo del fanalino di coda del girone A di Eccellenza. Avvio sofferto della Pantera. Milan para un calcio di rigore ma poi i pisani si portano i ... noitv.it Viareggio-Lucchese, il derby finisce in pareggioViareggio, 15 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia nel finale con Riad al gol di Pegollo e conquista così un punto in un match da finale incandescente con i tifosi di casa che hanno fatto bersaglio la ... lanazione.it Torta coi becchi agli amaretti una torta della tradizione lucchese molto deliziosa si prepara soprattutto per le feste ma poi si mangia tutto l'anno. La ricetta scritta qui https://blog.giallozafferano.it/incucinaconalex/torta-coi-becchi-agli-amaretti/ - facebook.com facebook