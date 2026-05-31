Lsct un grande polo professionale | Qua si cresce insieme all’azienda

La Spezia Container Terminal (Lsct), parte del gruppo Contship, è uno dei principali terminal gateway in Italia e svolge un ruolo strategico nei traffici internazionali globali.

La Spezia Container Terminal (Lsct), parte del gruppo Contship, è uno tra i principali terminal gateway in Italia e un’infrastruttura strategica per i traffici internazionali globali. Lsct oggi impiega circa 600 dipendenti, distribuiti tra diverse famiglie professionali e rappresenta un polo occupazionale e professionale di riferimento non solo per il territorio spezzino, ma per l’intera area ligure e le regioni limitrofe. La crescente specializzazione delle attività terminalistiche, l’evoluzione dei processi e gli investimenti in sostenibilità e innovazione stanno ampliando il perimetro delle competenze richieste, rendendo il terminal un contesto capace di attrarre professionalità tecniche, operative e manageriali sempre più diversificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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