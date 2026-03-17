scuola di platea si cresce insieme

Riparte la seconda edizione della scuola di platea, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra ateneo, Comune e Amat. L’iniziativa coinvolge studenti, insegnanti e operatori culturali in un percorso di formazione e crescita condivisa, con l’obiettivo di migliorare la fruizione degli spettacoli dal vivo. Si svolge in diverse sedi e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Torna per la seconda edizione, grazie alla visione sinergica di ateneo, Comune e Amat, il progetto “ Scuola di Platea “, che vede gli studenti della Scuola di Scienze della Comunicazione protagonisti di incontri con le compagnie teatrali di alcuni spettacoli che saranno visti dai giovani: occasioni di dialogo non scontate sui processi creativi e sulle modalità attraverso cui un progetto prende forma nello spazio scenico. Il ciclo è già iniziato con un appuntamento introduttivo a cura del direttore di Amat Gilberto Santini, e proseguirà proprio oggi al teatro Sanzio con lo spettacolo Il fuoco era la cura di Sotterraneo. La stessa compagnia sarà inoltre protagonista della conversazione dal titolo Dopo la scena, a cura di Laura Gemini e Gilberto Santini, che si terrà domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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