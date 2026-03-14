Il 13 marzo 2026, durante l’ultima puntata di La Pennicanza su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, Fiorello ha affermato di essere stato lui a far ballare John Travolta al qua qua durante un evento a Sanremo. La sua dichiarazione riguarda l’episodio che ha coinvolto l’attore statunitense nel contesto della manifestazione musicale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze di quell’episodio.

Il 13 marzo 2026, durante l’ultima puntata settimanale de La Pennicanza in onda su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, Fiorello ha svelato la paternità dell’episodio sanremese che ha coinvolto John Travolta. Lo showman ha ammesso di essere stato lui a proporre il celebre ballo del qua qua all’artista americano durante il Festival di Sanremo 2024, una scelta nata dalla tecnica comica della destrutturazione del mito. L’evento si è svolto con Fabrizio Biggio come co-conduttore, mentre Amadeus restava ignaro delle intenzioni reali dietro quella coreografia controversa. La rivelazione arriva dopo anni di silenzio, chiarendo finalmente i retroscena di un momento che aveva generato polemiche internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorello: fu io a far ballare Travolta al qua qua

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