Un uomo è stato arrestato in flagrante durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno intercettato il soggetto mentre consegnava sostanze illegali a un acquirente. L’arresto è avvenuto in una zona urbana, dove sono stati sequestrati anche alcuni arnesi usati per il traffico illecito. L’intervento si inserisce in una più ampia azione di contrasto a livello nazionale.

Si è svolta a livello nazionale un’ operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra minori. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo del Dipartimento della pubblica sicurezza. All’attività ha contribuito la Squadra mobile della questura di Varese, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Lombardia, attraverso la predisposizione di specifici servizi sul territorio provinciale. L’attività ha portato all’ arresto di un cittadino italiano per spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione all’autorità amministrativa di tre cittadini stranieri per consumo personale di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta alla droga, spacciatore preso in flagranza

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NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025

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