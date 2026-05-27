Un uomo è stato arrestato alla stazione di Perugia dopo aver tentato di scappare e aver aggredito i militari. L’episodio è avvenuto in via del Macello, nota come zona di spaccio. Quando i carabinieri lo hanno fermato, l’uomo ha cercato di farsi strada a piedi e ha reagito con violenza nei loro confronti. Sono stati necessari interventi per immobilizzarlo e portarlo in caserma.

Perugia, 27 maggio 2026 - In via del Macello, notoriamente zona di spaccio, i Carabinieri di Perugia, insieme ai militari dell’8° Reggimento Lazio, hanno compiuto un nuovo blitz, sfociato con l'arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A finire nei guai un gambiano di 35 anni, domiciliato nel capoluogo e con precedenti di polizia. I militari, impegnati in un servizio prevenzione generale, hanno notato l’uomo con atteggiamento sospetto ed hanno pertanto deciso di fermarlo e controllarlo. Lo spacciatore è fuggito ma è stato raggiunto. Ha tentato nuovamente di scappare e nel frattempo ha aggredito i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, spacciatore preso alla stazione: cerca di fuggire e aggredisce i carabinieri

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