Olbia droga nel cuore della città | preso lo spacciatore nel locale

A Olbia, i carabinieri hanno arrestato un giovane sospettato di spaccio di stupefacenti nel centro cittadino. L’intervento è stato il risultato di un’operazione di sorveglianza che ha monitorato anche un locale commerciale nella zona. L’arresto è avvenuto dopo un’attività di controllo condotta nel corso di una normale attività di pattugliamento. Nessun dettaglio sui precedenti o sull’identità dell’indagato è stato comunicato.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un giovane accusato di spaccio di stupefacenti nel cuore della città, dopo un’operazione di sorveglianza mirata che ha coinvolto anche un esercizio commerciale della zona. L’intervento, coordinato dalla Procura della di Tempio Pausania, è scaturito da un monitoraggio effettuato nella zona di corso Umberto e nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, aree già segnalate dalla cittadinanza per fenomeni di microcriminalità. Dalla sorveglianza stradale al sequestro nel locale commerciale. L’attività investigativa della Sezione Operativa ha preso il via quando i militari hanno osservato un individuo impegnato nella consegna di una piccola dose di hashish a un acquirente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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