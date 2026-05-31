Un concorrente del Grande Fratello 2024 ha ricevuto una richiesta di risarcimento di 2 mila euro. L’uomo, noto modello, ha partecipato al reality e si è distinto per comportamenti considerati discutibili. La sua relazione con un’altra concorrente si è conclusa durante la finale del programma. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della richiesta di risarcimento o sulle eventuali cause legali.

Lorenzo Spolverato è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. In quell'occasione, il modello milanese finì spesso al centro della bufera sia per i suoi comportamenti a limite che per la sua storia d'amore con Shaila Gatta, naufragata nel corso della finale del programma. In queste ore, l'uomo è tornato prepotentemente alla ribalta per la richiesta di un maxi risarcimento ai danni un utente. A raccontare per primo il fatto è stato il Corriere del Trentino che ha svelato che Lorenzo Spolverato avrebbe denunciato per diffamazione una donna che in una pagina social avrebbe usato pesanti epiteti nei suoi confronti. L'avvocato di Lorenzo Spolverato ha fatto sapere: “Sono ravvisabili gli estremi di una condotta diffamatoria gratuitamente lesiva e mai giustificata nei confronti del sig. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lorenzo Spolverato, richiesto maxi risarcimento di 2 mila euro: l’accaduto

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Lorenzo Spolverato racconta la magia di Tenerife

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