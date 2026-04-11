Shaila Gatta, concorrente del Grande fratello 2024, ha richiesto un risarcimento di 2 mila euro. La partecipazione della ex velina di Striscia la notizia ha attirato l’attenzione anche per le sue discussioni con un’altra concorrente e per la sua relazione con un altro partecipante. La richiesta di risarcimento è stata presentata in relazione a un episodio accaduto durante il reality.

Shaila Gatta è stata tra le concorrenti più discusse del Grande fratello 2024. In quell'occasione, l'ex velina mora di Striscia la notizia si fece notare sia per la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato sia per le sue forti liti con Helena Prestes. In queste ore, la 29enne è finita nuovamente al centro della ribalta per una richiesta di risarcimento di oltre 2 mila euro. Come riportato da Il Mattino, Shaila Gatta avrebbe denunciato un utente di Oderzo per un commento pesante apparso sui social. La persona preoccupata si sarebbe rivolta all'avvocatessa Roberta Spinacé, che ha fatto sapere: "la mia cliente non aveva neppure menzionato la signora Gatta e tra l'altro non aveva scritto nella pagina Fb specifica della showgirl ma in quella del Grande fratello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Shaila Gatta chiede un risarcimento di 2 mila euro: l’accaduto

Grande Fratello: Shaila Gatta parla della sua terribile esperienzaShaila Gatta ripensa alla drammatica esperienza fatta al Grande Fratello e racconta dettagli inediti.

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