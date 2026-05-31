Un sicario che opera a Londra, coinvolto in attività illegali per clienti facoltosi, è il protagonista di questa storia. La trama include anche la presenza di un ragazzino e si sviluppa attraverso eventi che risultano prevedibili. La narrazione si concentra su situazioni di noia e routine, senza particolari sorprese o colpi di scena significativi. La storia si svolge principalmente nel contesto urbano, con un ritmo che non si discosta da quello di un action abbastanza convenzionale.

Tommy Ward è un sicario che lavora a Londra dove fa il lavoro sporco per conto di chi può permetterselo. Alla soglia dei cinquant’anni però la sua vista non è più quella di un tempo e all’inizio di London Calling commette un errore irreparabile. In missione nel bel mezzo di una festa in costume, Tommy confonde una maschera da cavallo con quella da asino e uccide il bersaglio sbagliato. Peccato che la vittima errata altri non fosse che il cugino di Freddy Darby, il boss criminale più influente della città. Il protagonista, divorziato dalla moglie che non vuole più vederlo e padre di un bambino, comprende come l’immediata fuga a Los Angeles sia quanto mai necessaria. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - London Calling: un sicario, un ragazzino e tanta noia in un action prevedibile – Recensione

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