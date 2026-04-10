Un gruppo di cinque persone si riunisce nelle Alpi tirolesi per partecipare a un corso di addestramento con i loro cani. Il film intitolato

I cinque personaggi al centro di Mangia prega abbaia, titolo che cita il Mangia prega ama (2010) con Julia Roberts, si ritrovano nel cuore delle Alpi tirolesi per tenere un corso d’addestramento insieme ai loro cani. Troviamo Ursula, politica in crisi di immagine che ha adottato un pelosetto a scopo elettorale per recuperare popolarità; Babs, ragazza esuberante come il suo amico a quattro zampe; una coppia in crisi e un poliziotto che nasconde un tragico segreto nel suo passato. I protagonisti alloggiano al Reisinger Inn, dove verranno guidati da Nodon, figura carismatica e quasi mistica, convinto dell’esistenza di un legame sacro tra esseri umani e animali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mangia prega abbaia: una commedia canina stanca e prevedibile – Recensione

Addestrare cani o l’anima? Il viaggio tra i drammi di Mangia prega abbaiaIl regista Marco Petry ha lanciato su Netflix, a partire dal 1° aprile, la commedia del 2026 intitolata Mangia prega abbaia.

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Temi più discussi: Mangia prega abbaia, trama cast e location del film in streaming su Netflix; Mangia prega abbaia su Netflix sa già perché hai preso un cane; Cosa puoi vedere ad Aprile su Netflix? Da Stranger Things a Matilda De Angelis: troppe uscite imperdibili tutte insieme; Film e serie in uscita su Netflix da non perdere questa settimana (1-7 aprile).

Mangia prega abbaia: una commedia canina stanca e prevedibile – RecensioneAl centro di Mangia prega abbaia cinque personaggi e i loro cani, sottoposti a un training di addestramento tra le montagne tirolesi. superguidatv.it

Mangia prega abbaia, trama cast e dove è stato girato il film in streaming su NetflixLeggi su Sky TG24 l'articolo Mangia prega abbaia, trama cast e dove è stato girato il film in streaming su Netflix ... tg24.sky.it

Da quale inizio Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert Ci vediamo un giorno di questi di Federica Bosco L'uomo che voleva essere amato e il gatto che si innamorò di lui di Thomas Leoncini - facebook.com facebook