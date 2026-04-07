Domani si terrà una partita europea tra due squadre di diversa provenienza, con circa 1.600 tifosi italiani pronti a partire per Londra. La trasferta, tra le più numerose degli ultimi anni, coinvolge un numero considerevole di sostenitori. La tifoseria si sta già muovendo, con l’obiettivo di sostenere la propria squadra in un incontro che rappresenta un momento importante nel calendario delle competizioni europee.

C’è un fiume viola che si prepara ad attraversare la Manica, sospinto da entusiasmo, passione e da quella promessa di notti europee che profumano ancora di sogno. "London calling" e i tifosi della Fiorentina, come al solito, hanno risposto presente: destinazione Londra, appunto, per una sfida che - una volta tanto - profuma davvero di grande calcio contro il Crystal Palace. Non certo una trasferta qualunque, visto che forse si tratta della più affascinante di ben quattro anni di frequentazione nell’esotica Conference League. E questo per il palcoscenico, per il prestigio dell’avversario e per l’atmosfera che solo l’Inghilterra sa regalare. E poco importa che si tratti "solo" del primo atto di un quarto di finale: l’appuntamento al Selhurst Park ha già il sapore delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per i tifosi una trasferta da numeri record. "London calling», Firenze risponde. La carica dei 1600 inizia già oggi

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