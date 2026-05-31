In Lombardia, solo il 7% delle scuole è dotato di condizionatori, mentre molte aule restano senza ventilazione adeguata. Gli studenti affrontano temperature elevate durante le lezioni, poiché i sistemi di raffreddamento sono rari o assenti. I fondi del PNRR sono stati utilizzati principalmente per l'acquisto di computer, lasciando poco spazio per interventi sui sistemi di climatizzazione negli edifici scolastici.

? Domande chiave Come possono studiare gli studenti in aule senza ventilazione?. Perché i fondi PNRR sono finiti sui computer invece che sul clima?. Chi subisce i danni maggiori per l'assenza di raffrescamento?. Come influirà il calore sulla possibilità di aprire le scuole d'estate?.? In Breve Solo il 7,3% degli edifici scolastici lombardi dispone di impianti di raffrescamento.. 1422 plessi scolastici lombardi risalgono al periodo tra il 1950 e il 1970.. Alessandra Attianese segnala difficoltà di concentrazione per studenti e disabili nelle aule.. Gianluigi Dotti critica l'uso dei fondi Pnrr per computer invece che per l'edilizia.. Solo il 7,3% delle scuole lombarde ha sistemi di condizionamento mentre le temperature a maggio sfiorano i 35,5 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, solo il 7% delle scuole ha il condizionatore: allarme caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scuole in Campania: solo il 10% ha l’agibilità, allarme sicurezzaIn Campania, solo il 10% delle scuole ha ottenuto l’agibilità, mentre molte strutture presentano carenze documentali e problemi di sicurezza.

Caldo in classe e scuole senza aria condizionata: “Meno del 10% delle aule è climatizzato, l’apprendimento degli studenti a rischio”. L’allarme della GildaSolo meno del 10% delle aule italiane è dotato di aria condizionata, secondo quanto riferito dalla Gilda.

Temi più discussi: Aule bollenti, è allarme: Qui si rischia la salute, altro che scuola d’estate; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: ecco tutte le date per regione [COMPLETO]; Quando inizia la scuola a settembre 2026, le date regione per regione; La novità che nessuno si aspettava: nasce la certificazione di greco antico.

Continua a crescere il numero di studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Nell’anno scolastico 2024/25 la quota sale al 17,7%, in aumento di un punto percentuale rispetto all’anno precedente: 4 x.com

Scuola 2026-2027, si torna in classe già il 7 settembre: le date ufficiali del rientroDate regionali 2026-27 differenziate; focus su Lombardia e festività nazionali. Una guida per pianificare ferie last minute di settembre e campi estivi. nostrofiglio.it

Rapporto Lombardia 2025, calo demografico e scuole a rischio chiusura/ Focus sull’IA contro la dispersioneRapporto Lombardia 2025, focus sugli obiettivi di innovazione e sostenibilità per aumentare la competività delle imprese e la preparazione scolastica. Il documento che analizza periodicamente le sfide ... ilsussidiario.net