Lombardia solo il 7% delle scuole ha il condizionatore | allarme caldo
In Lombardia, solo il 7% delle scuole è dotato di condizionatori, mentre molte aule restano senza ventilazione adeguata. Gli studenti affrontano temperature elevate durante le lezioni, poiché i sistemi di raffreddamento sono rari o assenti. I fondi del PNRR sono stati utilizzati principalmente per l'acquisto di computer, lasciando poco spazio per interventi sui sistemi di climatizzazione negli edifici scolastici.
? Domande chiave Come possono studiare gli studenti in aule senza ventilazione?. Perché i fondi PNRR sono finiti sui computer invece che sul clima?. Chi subisce i danni maggiori per l'assenza di raffrescamento?. Come influirà il calore sulla possibilità di aprire le scuole d'estate?.? In Breve Solo il 7,3% degli edifici scolastici lombardi dispone di impianti di raffrescamento.. 1422 plessi scolastici lombardi risalgono al periodo tra il 1950 e il 1970.. Alessandra Attianese segnala difficoltà di concentrazione per studenti e disabili nelle aule.. Gianluigi Dotti critica l'uso dei fondi Pnrr per computer invece che per l'edilizia.. Solo il 7,3% delle scuole lombarde ha sistemi di condizionamento mentre le temperature a maggio sfiorano i 35,5 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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