Scuole in Campania | solo il 10% ha l’agibilità allarme sicurezza

In Campania, solo il 10% delle scuole ha ottenuto l’agibilità, mentre molte strutture presentano carenze documentali e problemi di sicurezza. La situazione riguarda sia edifici storici sia strutture più recenti, creando una difficoltà nel garantire condizioni adeguate per gli studenti e il personale. La presenza di edifici non a norma rappresenta un problema che si ripercuote sulla quotidianità scolastica e sulla tutela degli occupanti.

La sicurezza degli edifici scolastici in Campania presenta una realtà complessa, dove la normalità delle lezioni quotidiane si scontra con lacune documentali e strutturali. I dati raccolti da Legambiente nel rapporto Ecosistema Scuola evidenziano come molti plessi siano operativi ma non ancora allineati agli standard normativi richiesti, con un critico sulla città di Napoli per via della densità abitativa e della concentrazione di strutture. Il divario tra funzionalità e certificazioni ufficiali. Un dato allarmante emerge dall’analisi della documentazione obbligatoria: in tutta la regione, solo una piccola parte degli istituti possiede il certificato di agibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole in Campania: solo il 10% ha l’agibilità, allarme sicurezza Notizie correlate Rende, allarme sicurezza nelle scuole e nuovi piani per il RogesA Rende, il bilancio che chiude quasi un anno di gestione amministrativa mette in luce una frattura tra le aspettative dei cittadini e l’operatività... Terremoti, in Campania formati 121 tecnici per la verifica dell'agibilità degli edifici dopo un sismaZabatta: "La formazione rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la capacità operativa del sistema di protezione civile" Garantire... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concorsi scuola, in Campania quasi 5.000 assunzioni entro settembre. L'USR: Al lavoro per accelerare le fasi, vogliamo dare un segnale concreto di stabilità; Monica Matano: Scuola, in Campania assumeremo 4.700 prof. Modello 4+2, noi al top; Assunzioni nella scuola in Campania: in arrivo 4.700 docenti; Scuola, la dispersione cala e il Sud accorcia le distanze: la svolta passa dalla Campania. Scuola, in Campania pronte 4750 assunzioni di profSi tratta di un piano di assunzioni senza precedenti, pensato per ridurre il precariato e garantire maggiore continuità didattica ... ilfattovesuviano.it Scuole in Campania, sicurezza e certificazioni: cosa dicono davvero i dati (e cosa succede a Napoli)L'analisi dei dati sulla sicurezza degli edifici scolastici in Campania: certificazioni mancanti, rischio sismico, condizioni di manutenzione e interventi a Napoli finanziati con PNRR ... napolitoday.it Tra gli edifici presi di mira ci sono sedi sindacali, banche, scuole, università, ospedali, cimiteri, redazioni di quotidiani e uffici pubblici - facebook.com facebook In fiamme un capannone nel Torinese, il sindaco: "valutiamo se chiudere le scuole". Daniel Cannati: "In corso le analisi di Arpa. Valutiamo la chiusura delle scuole più vicine". #ANSA x.com