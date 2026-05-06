Bonus idrico imprese | 1 miliardo per contributi a fondo perduto fino al 90%

Il governo ha stanziato un miliardo di euro per il bonus idrico dedicato alle imprese, con contributi a fondo perduto che coprono fino al 90% delle spese sostenute. È possibile accedere ai fondi senza la necessità di avere una concessione attiva, purché si rispettino determinati requisiti. Per ottenere il contributo massimo, le imprese devono presentare domanda e rispettare le procedure previste, seguendo le modalità indicate dagli enti competenti.

? Cosa scoprirai Chi può accedere ai fondi senza avere la concessione attiva?. Come si ottiene il contributo massimo del 90% sulle spese?. Quali sono i requisiti tecnici per la pre-registrazione su SFNIISSI?. Entro quale data esatta bisogna completare la domanda su Invitalia?.? In Breve Contributo 85% per digitalizzazione perdite e 90% per sicurezza infrastrutture sotto 100.000 euro.. Domande tramite piattaforma Invitalia entro le ore 12:00 del 28 maggio 2026.. Pre-registrazione obbligatoria sulla piattaforma SFNIISSI prima dell'invio formale della domanda.. Risorse Next Generation EU destinate a migliorare resilienza reti e gestione idrica.. Le domande per il bonus idrico imprese sono ufficialmente aperte da oggi, mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 12:00, tramite la piattaforma digitale gestita da Invitalia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus idrico imprese: 1 miliardo per contributi a fondo perduto fino al 90% Notizie correlate Bonus idrico imprese, contributi a fondo perduto fino al 90%: domande al viaTra i nuovi incentivi nazionali, Invitalia ha confermato le risorse del Fondo SFNIISSI destinate a finanziare il bonus idrico imprese. Piccole imprese, per oltre un centinaio di attività quasi mezzo milione di contributi a fondo perdutoI 470 mila euro, ottenuti tramite i fondi Eber, saranno destinati agli investimenti per lo sviluppo delle attività, come l’acquisto di macchinari,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incentivi turismo, via libera al decreto da 109 milioni: a chi andranno; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari; Case popolari: al via il nuovo bando in due comuni. I requisiti e come fare domanda. Bonus idrico imprese, contributi a fondo perduto fino al 90%: domande al viaIl Fondo SFNIISSI stanzia 1 miliardo di euro per l’efficienza idrica. Domande dal 6 maggio per contributi fino al 90% a fondo perduto. quifinanza.it BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2026 È stato approvato il Regolamento per l’erogazione del Bonus Idrico Integrativo 2026 per i cittadini residenti nei Comuni dell’Unione Valdera. Chi può fare domanda Possono accedere: Utenti diretti (ut - facebook.com facebook BAGNO A RIPOLI - Bagno a Ripoli, bonus idrico integrativo: via alle richieste. Domande fino al 29 maggio. Si tratta di una agevolazione tariffaria, integrativa rispetto al Bonus idrico nazionale e destinata alle utenze deboli. x.com