Stasera si celebra il trentennale di un noto birrificio artigianale tra Milano e Lurago Marinone, segnando tre decenni di attività nel settore. In occasione dell’evento, è stata prodotta un’edizione limitata di 850 bottiglie, dedicata al compleanno dell’azienda. La ricorrenza testimonia la lunga storia di un marchio che si è consolidato nel panorama della birra artigianale italiana.

Il trentennale del Birrificio Italiano si celebra stasera tra Milano e Lurago Marinone, segnando un traguardo fondamentale per l’artigianalità della birra in Italia. Agostino Arioli, figura centrale di questo percorso iniziato nel 1996 con la creazione della Tipopils, prosegue i festeggiamenti dopo un convegno tenutosi a Lurago Marinone e due sessioni di produzione speciali realizzate insieme ai fondatori del movimento della birra artigianale italiana e ad amici birrai provenienti da diverse parti del mondo. Dalle origini domestiche alla consacrazione del gusto tricolore. La storia che viene celebrata oggi affonda le radici in un periodo di pura sperimentazione che va dal 1985 al 1995, quando Arioli operava come homebrewer. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Birra artigianale: 30 anni di storia e un’edizione limitata da 850 pezzi

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30 anni di Birrificio Italiano, festa con musica e omaggiGiovedì 9 aprile 2026 Birrificio Italiano festeggia con i clienti i 30 anni di attività presso i due locali di Milano (Stazione Centrale, via Ferrante Aporti 12) e Lurago Marinone (via Castello 51, Lu ... mentelocale.it

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Doppio Malto apre alla Marina di Loano! Birra artigianale, un menù creativo con la carne protagonista e convivialità - facebook.com facebook