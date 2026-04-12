Dall’ansia di Milano alla Svizzera | la sfida per una nuova vita

Un uomo di 37 anni, nato in Toscana e cresciuto nell’area di Milano, ha deciso di trasferirsi a Zurigo. È un istruttore di nuoto e giornalista, che ha lasciato l’Italia per motivi legati alla ricerca di maggiore stabilità economica e sociale. La sua scelta si inserisce in un contesto di migrazione di persone che cercano nuove opportunità oltre i confini nazionali.

Un istruttore di nuoto e giornalista di 37 anni, originario della Toscana ma cresciuto nell’area milanese, ha scelto di stabilirsi a Zurigo per sfuggire alla frenesia urbana e cercare una stabilità economica e sociale superiore. La decisione di Lorenzo, che dal 2020 vive in Svizzera con la moglie, insegnante e atleta di padel, nasce da una profonda riflessione sulla qualità della vita scaturita dall’esperienza della pandemia. Dalla frenesia milanese alla stabilità del Canton Zurigo. Il percorso di Lorenzo verso il trasferimento elvetico è iniziato con un senso di insoddisfazione verso lo stress accumulato vivendo ad Assago e successivamente a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’ansia di Milano alla Svizzera: la sfida per una nuova vita Sci alpino, si annuncia una nuova sfida Italia-Svizzera nel superG delle Finali di LillehammerSiamo pronti per fare calare il sipario sulla prima parte delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Federica Pellegrini: la sfida di una nuova vita oltre le corsieLa leggenda del nuoto internazionale, Federica Pellegrini, sta ridefinendo i parametri della propria esistenza a 37 anni, trasformando l’eredità...