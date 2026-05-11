Recentemente, sono stati individuati grandi serbatoi di magma nel sottosuolo della Toscana, aprendo nuove possibilità nel settore dell’energia geotermica. I sistemi di nuova generazione promettono vantaggi in termini di produzione, ma presentano anche costi elevati e rischi tecnici. Tuttavia, non tutti i modelli sono considerati adatti alle caratteristiche geologiche dell’Italia, che richiedono valutazioni approfondite prima di eventuali sviluppi.

Enormi serbatoi di magma sono stati individuati di recente nel sottosuolo della Toscana. D’altro canto tutto è iniziato a Larderello (Pisa), dove la prima centrale geotermica del pianeta entrò in funzione nel 1913, alimentando anche le zone vicine con l’energia ricavata dal calore interno della terra. Ma neppure gli esperti si aspettavano gli immensi serbatoi magmatici appena scoperti in Toscana, paragonabili a quelli che alimentano i cosiddetti ‘supervulcani’, come il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti. La geotermia in Italia è sempre stata poco sfruttata, anche se consente di produrre energia elettrica senza combustibili...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Energia geotermica, è l’ora della svolta? Vantaggi, costi e rischi dei sistemi di nuova generazione (non tutti adatti all’Italia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Personal Intelligence di Google: vantaggi (e rischi) della nuova funzione che legge la tua vita digitale

Cottura su pietra, quali cibi sono più adatti e i vantaggiLa cottura su pietra, sia essa ollare o lavica, è un trend in ascesa negli ultimi anni, complici i suoi rinomati benefici salutistici.

Argomenti più discussi: SPECIALE | Debunking Geotermia; Geotermia: la nuova frontiera energetica per l'Europa e l'Italia; La geotermia cerca il salto di scala. Con l’aiuto dell’oil & gas?; La Regione Toscana ha incaricato Arpat di studiare l’estrazione di litio dalla geotermia.

Come deconstruct le piastrelle dietro la Pompa Geotermica - Reddit reddit

Tg3 Pixel (@PixelTg3) / Posts / X - x.com x.com