Logistica ombre sul futuro | per il 60% l’IA è un rischio Un lavoratore su quattro non arriva a 1.500 euro
Il 60,2% dei lavoratori lombardi nel settore della logistica ritiene che l’intelligenza artificiale possa causare una diminuzione dei posti di lavoro meno qualificati. Un lavoratore su quattro guadagna meno di 1.500 euro al mese. La percezione di rischio legato all’IA si affianca a una realtà di salari spesso bassi nel settore. Non sono stati indicati dati specifici su eventuali perdite di posti di lavoro o cambiamenti immediati.
Milano – L’intelligenza artificiale potrebbe portare a una “riduzione dei posti di lavoro meno qualificati”, secondo il 60,2% dei lavoratori lombardi della logistica. E per il 46,7% sarà necessario “acquisire nuove competenze per mantenere il proprio posto di lavoro”. Per un lavoratore su quattro porterà, però, anche a un miglioramento nell’efficienza e nell’organizzazione del lavoro. Il presente è fatto di stipendi bassi, ritmi e turni che rendono difficile conciliare vita e lavoro: l’84% ritiene di non essere in grado di conciliare il lavoro con l’assistenza a un familiare che dovesse trovarsi in una situazione di improvvisa non autosufficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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