Milano – L’intelligenza artificiale potrebbe portare a una “riduzione dei posti di lavoro meno qualificati”, secondo il 60,2% dei lavoratori lombardi della logistica. E per il 46,7% sarà necessario “acquisire nuove competenze per mantenere il proprio posto di lavoro”. Per un lavoratore su quattro porterà, però, anche a un miglioramento nell’efficienza e nell’organizzazione del lavoro. Il presente è fatto di stipendi bassi, ritmi e turni che rendono difficile conciliare vita e lavoro: l’84% ritiene di non essere in grado di conciliare il lavoro con l’assistenza a un familiare che dovesse trovarsi in una situazione di improvvisa non autosufficienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Logistica, ombre sul futuro: per il 60% l’IA è un rischio. Un lavoratore su quattro non arriva a 1.500 euro

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