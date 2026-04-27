Inflazione e tasse | il rischio di perdere 1.500 euro sul reddito
Secondo le ultime stime, con un'inflazione al 2,9% un lavoratore che guadagna circa 35.000 euro all'anno potrebbe perdere fino a 1.500 euro di potere d'acquisto. La questione riguarda anche l'impatto delle tasse e delle spese quotidiane, che potrebbero ridursi a causa dell'aumento dei prezzi. La Cgil ha evidenziato come questa situazione possa influire sui redditi delle famiglie.
? Cosa sapere Cgil: inflazione al 2,9% può sottrarre 1.500 euro ai lavoratori con 35mila euro di reddito.. Ferrari propone indicizzazione automatica Irpef per proteggere il potere d'acquisto dei contribuenti.. Un lavoratore con reddito imponibile di 35mila euro rischia di vedere il proprio potere d’acquisto eroso da un prelievo fiscale superiore a 1.500 euro nel 2026, secondo le proiezioni basate sulla crescita dei prezzi al 2,9% presentate da Ferrari durante l’audizione sul Dfp in Parlamento. Le stime fornite dal segretario confederale della Cgil evidenziano come l’inflazione prevista dal governo possa generare un drenaggio fiscale significativo sulle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu
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