Negli USA un lavoratore su tre boicotta l'IA sul posto di lavoro | la Gen Z guida la rivolta contro l'automazione
Negli Stati Uniti, un terzo dei lavoratori ritiene di boicottare l'uso dell'intelligenza artificiale sul posto di lavoro. La maggior parte di loro appartiene alla Generazione Z, che spesso confonde i dati o riduce volontariamente le proprie performance. Questo comportamento mira a rallentare l'adozione dell'automazione nelle aziende, secondo un rapporto recente. La rivolta contro l'integrazione dell'IA coinvolge principalmente i giovani dipendenti.
Secondo un nuovo report, molti dipendenti americani, soprattutto quelli appartenenti alla Generazione Z, stanno deliberatamente ostacolando l'integrazione dell'AI nelle loro aziende confondendo i dati o riducendo volontariamente le proprie performance per rallentare il processo di automazione. Il timore è quello di perdere il lavoro per colpa delle macchine, tuttavia il timore dell'evoluzione rischia di diventare un boomerang contro gli stesso lavoratori. E molte aziende sembrano non aspettare altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fulminacci a Domenica In boicotta il playback, usa una banana al posto del microfono: “L’ho scelta per un motivo”Fulminacci, fresco vincitore del Premio della Critica "Mia Martini" a Sanremo 2026, ha deciso di scherzare sull'obbligo del playback nello speciale...
Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2.
Temi più discussi: Il lavoratore distaccato in Usa paga le tasse in Usa; L’AI divide l’Occidente: perché gli Stati Uniti corrono più veloci dell’Europa; La coraggiosa ricetta di togliere i limiti ai giorni di ferie; Intelligenza Artificiale sul lavoro: in Europa il 58% la usa, ma il 65% allo stesso tempo la teme per la privacy dei propri dati.
Negramaro, vacanza e lavoro negli UsaI Negramaro negli Usa. E’ un viaggio che coniuga vacanza e lavoro quello che i Negramaro hanno intrapreso oltreoceano. Dopo aver lanciato il singolo Un amore così grande 2014, la band salentina è ... 105.net
Negli Usa l'AI affronta il «lavoro sporco» e smista al posto dell'uomo i rifiuti riciclabili: la svolta per dimezzare il volume delle discaricheLa prospettiva dell’essere umano sostituito dalle macchine spaventa non pochi settori lavorativi. Tuttavia, c’è un compito che i computer sembrano poter rivestire senza particolari lamentele, ossia lo ... corriere.it
Basterebbe offrire contratti dignitosi per evitare di dover mentire negli annunci, eppure - come spesso avviene nel sistema lavorativo italiano - i problemi non si risolvono. Si aggirano. #lavoro #sfruttamento #salariominimo #giovanichenonhannovogliadilavorar x.com
"Manco da 27 anni da Napoli. E vivo da 20 anni negli Stati Uniti. Eppure da qui la seguo nelle sue battaglie e spero che riesca a portare la sua determinazione a ricoprire una carica più importante. Sono sicuro che Napoli diventerebbe un posto migliore. Un sa - facebook.com facebook