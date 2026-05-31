Nel 2022, il tasso di alfabetizzazione a Gaza era del 98%, mentre negli Stati Uniti era del 79%. Questa differenza non ha impedito che i palestinesi siano soggetti a trattamenti che vengono descritti come disumani. Durante il Festival Echi di Storia a Lugano, un docente di Storia Globale e del Medio Oriente ha commentato come le narrazioni sulla crisi nel Medio Oriente spesso non riflettano la realtà dei dati e delle condizioni sul campo.

Al Festival Echi di Storia di Lugano, l’intervento di Lorenzo Kamel, professore ordinario di Storia Globale e del Medio Oriente all’Università di Torino, ha offerto una riflessione che scardina le letture estemporanee della crisi mediorientale e del conflitto israelo-palestinese. In un dialogo con la storica Anna Foa, Kamel ha tracciato una genealogia delle responsabilità che travalica la contingenza politica, invitando a osservare le “condizioni strutturali” che rendono l’attuale scenario non un’anomalia, ma l’esito di un processo di lungo corso. L’analisi dello storico parte da una decostruzione del personalismo politico, spiegando che attribuire la deriva attuale esclusivamente alla destra ultranazionalista significa ignorare le radici del sistema: “ È una scorciatoia questo eccessivo focalizzarsi su Netanyahu come il male assoluto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo storico Kamel: “Gaza nel 2022 aveva un tasso di alfabetizzazione del 98%, gli Usa del 79%. Eppure i palestinesi sono trattati come animali”

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