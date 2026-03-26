È morto a 79 anni Beppe Savoldi, noto calciatore italiano che ha giocato con le maglie di Napoli e Bologna. La sua carriera si è sviluppata tra gli anni ’70 e ’80, segnando numerosi gol in campionato. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di calcio e le società con cui ha militato nel corso degli anni.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi, lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni. La notizia è stata data sulla sua pagina Facebook, dal figlio Gianluca: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno”. Nel messaggio, a nome anche degli altri familiari, si legge: “Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Beppe Savoldi, addio a “Mister due miliardi”: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni

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