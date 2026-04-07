Il 6 aprile 2026, un giornalista ha chiesto al presidente degli Stati Uniti come possa considerare legittimo il bombardamento di infrastrutture civili in Iran. La risposta del presidente si è caratterizzata per un linguaggio duro, paragonando gli iraniani ad animali e adottando un tono apocalittico. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto in cui il linguaggio usato per giustificare azioni militari appare volto a deumanizzare il nemico.

Washington, 6 aprile 2026. Il giornalista domanda: “Signor presidente, come potrebbe non essere un crimine di guerra bombardare delle infrastrutture civili in Iran?”. Donald Trump risponde: “Perché loro nell’ultimo mese hanno ucciso 45mila persone, ma potrebbero essere anche 60mila. Hanno ucciso dei manifestanti. Sono animali “. Durante il tradizionale White House Easter Egg Roll, la “corsa delle uova di Pasqua” alla Casa Bianca, il linguaggio dell’uomo più potente del mondo segna l’ennesimo salto di qualità. A colpire sono tanto l’argomentazione sghemba – gli ayatollah di Teheran hanno commesso stragi, quindi si può unilateralmente e senza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli iraniani sono animali”: Trump parla come fa Israele con Gaza. Linguaggio apocalittico e de-umanizzazione del nemico per giustificare la guerra totale

Trump medita (di nuovo) l’attacco all’Iran: «Navi pronte, come in Venezuela». Teheran: «Sarebbe guerra totale con Usa e Israele»Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti».

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Temi più discussi: Reporter: Colpire infrastrutture in Iran non è crimine di guerra?. Trump: No, loro sono animali; Trump: L'Iran può essere eliminato in una notte. Il popolo è disposto a soffrire per avere la libertà; Trump e l'ultimatum all'Iran (che scade alle 2): Possiamo distruggere il Paese in una notte. Teheran invita a creare catene umane intorno alle centrali elettriche; Trump su Iran: Uccidono i manifestanti, sono degli animali.

Iran, giornalista: Colpire infrastrutture non è crimine di guerra?. Trump: No, loro sono animaliL'Iran ha definito le proprie proposte per una trattativa che metta fine alla guerra, dopo il piano in due fasi elaborato dal Pakistan. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil ... lastampa.it

Trump: «Stiamo vincendo, gli iraniani trattano ma hanno paura di dirlo»Stiamo vincendo come mai prima d'ora in Medio Oriente con l'Iran. E datemi retta: stanno negoziando. Vogliono tantissimo fare una accordo, ma sono spaventati di ammatterlo, perché hanno paura di esse ... msn.com

Donald Trump è «l'unico» che sa «cosa farà» in Iran. Lo ha detto la Casa Bianca. - facebook.com facebook

Braga (Pd) a Crosetto: “Non ha saputo dire niente su Trump nemmeno oggi, giustificate la sua guerra in Iran” x.com