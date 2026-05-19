Chi è Roberto Vitiello fedelissimo di Maresca e figura chiave nel suo staff tecnico anche al City
Roberto Vitiello è un allenatore e ex calciatore italiano, noto per essere uno dei collaboratori più stretti di Enzo Maresca. Ha lavorato con lui in diverse squadre, contribuendo allo staff tecnico. Recentemente, si è annunciato che Vitiello potrebbe accompagnare Maresca anche al Manchester City, dove il tecnico italiano sta intraprendendo una nuova esperienza. La sua presenza è considerata significativa nel contesto delle collaborazioni tra i due professionisti.
Roberto Vitiello è uno dei fedelissimi di Enzo Maresca pronto a portarlo nel suo staff tecnico anche al Manchester City. I due erano compagni di squadra al Palermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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