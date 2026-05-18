Il Chelsea ha annunciato l’inizio della gestione di Xabi Alonso sulla panchina, accompagnato da un nuovo staff tecnico. Sono stati comunicati i nomi dei collaboratori che lo affiancheranno nel percorso di rilancio della squadra. La formazione dello staff comprende figure provenienti dal settore giovanile e da precedenti esperienze in altri club. La squadra si prepara a partire con questa nuova direzione, con i primi impegni ufficiali in vista.

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© Calcionews24.com - Chelsea, inizia l’era Xabi Alonso: ecco lo staff del tecnico spagnolo per la rinascita dei Blues

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Chelsea New Era Under Xabi Alonso Begins As Stars Return Before Nottingham Forest Clash

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