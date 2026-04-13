Xiaomi 18 Pro | batteria da 7.000 mAh e doppia camera da 200 MP

Sono emerse le prime informazioni sulla nuova serie di smartphone, con dettagli che indicano un upgrade significativo rispetto ai modelli precedenti. Tra le caratteristiche più evidenti, si segnalano una batteria da 7.000 mAh e una doppia fotocamera da 200 MP. Le indiscrezioni suggeriscono un'attenzione particolare alle prestazioni e alla qualità fotografica, senza ancora conferme ufficiali da parte del produttore.

Le prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 18 Pro delineano uno scenario decisamente ambizioso, con un salto netto rispetto alla generazione precedente. Secondo il noto leaker Digital Chat Station, l’azienda starebbe testando due modelli: Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, entrambi pensati per alzare l’asticella nel segmento flagship. Il cambiamento più evidente riguarda proprio la batteria. Il modello base potrebbe arrivare a una capacità di circa 7.000 mAh, un valore molto superiore rispetto ai 6.300 mAh della generazione precedente. Nonostante l’aumento, resterebbero confermate la ricarica rapida cablata da 100W e la ricarica wireless, segno di una continuità tecnologica ma con un netto miglioramento dell’autonomia.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Xiaomi 18 Pro: batteria da 7.000 mAh e doppia camera da 200 MP Xiaomi 18 pro mostra configurazione doppia da 200 mp e snapdragon 8 elite gen 6l’attenzione sul prossimo flagship di xiaomi si concentra su una serie incentrata sulle prestazioni elevate, su una fotocamera di fascia alta e su... Xiaomi 18 pro con fotocamere da 200 mp rivoluziona la fotografial’interesse globale attorno al prossimo modello xiaomi riguarda soprattutto le potenzialità fotografiche, ma anche l’architettura hardware che... Xiaomi 18 Pro Max Camera Leak, Dual 200MP Camera Incoming