Xiaomi 17 Max | batteria da 8.000 mAh e fotocamera da 200 MP

Un nuovo modello di smartphone viene presentato con una batteria da 8.000 mAh e una fotocamera da 200 MP. La batteria rappresenta una delle caratteristiche principali, mentre il dispositivo integra un processore che potrebbe influenzare l’autonomia complessiva. L’azienda ha scelto di rimuovere il display posteriore, una decisione che ha suscitato attenzione. Nessuna informazione è ancora disponibile riguardo alle motivazioni di questa scelta o alle specifiche tecniche del processore che equipaggia il dispositivo.

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? Punti chiave Come influenzerà questo nuovo processore la durata della batteria da 8.000 mAh?. Perché Xiaomi ha deciso di eliminare il display posteriore in questo modello?. Quanto costerà effettivamente il dispositivo una volta arrivato sui mercati europei?. Quando arriverà ufficialmente lo Xiaomi 17 Max nelle vetrine dei negozi occidentali?.? In Breve Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con ricarica rapida da 100 W.. Display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con frequenza a 120 Hz.. Prezzi in Cina partono da poco più di 600 euro per 256 GB.. Certificazioni di resistenza IP68 e IP69 per il mercato asiatico.. Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo Xiaomi 17 Max in Cina, svelando un top di gamma che punta sulla potenza bruta e su una capacità energetica senza precedenti per la categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi 17 Max: batteria da 8.000 mAh e fotocamera da 200 MP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Xiaomi 17 Max Leaked: 8,000mAh Battery, Snapdragon 8 Elite & 200MP Camera! Launch Soon Sullo stesso argomento Xiaomi 18 Pro: batteria da 7.000 mAh e doppia camera da 200 MPLe prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 18 Pro delineano uno scenario decisamente ambizioso, con un salto netto rispetto alla generazione... Leggi anche: Redmi Note 17: arriva la batteria da 10.000 mAh e il sensore da 200 MP Xiaomi 17 Max ufficiale con batteria da 8.000 mAh ceotech.it/xiaomi-17-max-… x.com Xiaomi 17 Max ufficiale: batteria da 8.000 mAh Si/C, 200 MP e Snapdragon 8 Elite Gen 5Xiaomi 17 Max ufficiale: batteria da 8.000 mAh con tecnologia Si-C, fotocamera da 200 megapixel e Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tutto quello che sappiamo. smartworld.it Xiaomi 17 Max ufficiale: batteria da 8.000 mAh, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamera da 200 MegapixelXiaomi amplia la serie 17 con il nuovo Xiaomi 17 Max, quarto modello della gamma e alternativa meno scenografica rispetto al 17 Pro Max. La differenza più evidente riguarda l’assenza del display secon ... cellulare-magazine.it