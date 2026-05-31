Lo show di Carabella alla festa islamica di Roma | insulta e offende i partecipanti loro lo accolgono
Durante una festa islamica a Roma, l’influencer Simone Carabella ha provocato insultando e offendendo i partecipanti. Nonostante le sue parole dure, i presenti lo hanno accolto con toni pacati e ironici. Carabella si era presentato con l’intento di creare uno show provocatorio, ma è stato invece incontrato da un pubblico che non ha reagito con ostilità. La scena si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento tranquillo.
L’influencer Simone Carabella si è presentato alla festa per una provocazione, ma è stato accolto con toni pacati e ironici dalla comunità islamica. "Questo è un parco pubblico, può mangiare il panino con la porchetta dove vuole - dice Abramo del mercato arabo di Centocelle - Anzi, se viene domani lo porto con me a mangiarlo in moschea". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Ostiamare in Serie C, De Rossi alla festa promozione: i tifosi lo accolgono cosìDaniele De Rossi ha partecipato ai festeggiamenti dell'Ostiamare dopo la promozione in Serie C.
Mercato Arabo sulla Festa del sacrificio a Roma: “La porchetta non ci dà fastidio, è una fantasia perversa di Carabella”Gli influencer italiani criticano la Festa del Sacrificio prevista a Villa Gordiani, con commenti che accusano alcune tradizioni di essere una...