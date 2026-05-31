Lo show di Carabella alla festa islamica di Roma | insulta e offende i partecipanti loro lo accolgono

Notizia in breve

Durante una festa islamica a Roma, l’influencer Simone Carabella ha provocato insultando e offendendo i partecipanti. Nonostante le sue parole dure, i presenti lo hanno accolto con toni pacati e ironici. Carabella si era presentato con l’intento di creare uno show provocatorio, ma è stato invece incontrato da un pubblico che non ha reagito con ostilità. La scena si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento tranquillo.