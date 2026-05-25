Mercato Arabo sulla Festa del sacrificio a Roma | La porchetta non ci dà fastidio è una fantasia perversa di Carabella

Gli influencer italiani criticano la Festa del Sacrificio prevista a Villa Gordiani, con commenti che accusano alcune tradizioni di essere una “fantasia perversa”. Da settimane, diversi utenti sui social attaccano l’evento, definendolo legato a pratiche non condivise. La polemica coinvolge anche figure note del settore, che contestano le modalità di organizzazione e il rispetto delle tradizioni. La discussione si concentra sulla percezione pubblica e sulle modalità di rappresentazione culturale dell’evento.

Da settimane gli influencer del degrado - da Welcome to Favelas a Simone Carabella - sono scatenatissimi contro la Festa del Sacrificio che si terrà a Villa Gordiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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