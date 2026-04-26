Daniele De Rossi ha partecipato ai festeggiamenti dell'Ostiamare dopo la promozione in Serie C. L'allenatore, ex calciatore, è arrivato in aereo nel tardo pomeriggio e si è unito ai tifosi che stavano celebrando il successo della squadra. La squadra aveva già conquistato il traguardo, mentre il Genoa aveva subito una sconfitta casalinga contro il Como.

Daniele De Rossi accende la festa dell'Ostiamare. Dopo la sconfitta casalinga del Genoa contro il Como, il tecnico dei liguri ha preso un aereo per Roma e ha raggiunto il litorale dove la squadra di cui è presidente stava festeggiando la promozione in Serie C. Centinaia i tifosi dell'Ostiamare che hanno accolto il pullman della squadra parcheggiato davanti al pontile di Ostia e lo stesso De Rossi al coro di "C'è solo un presidente". L'ex giocatore della Roma e della Nazionale ha ricambiato salutando i tifosi e festeggiando dal pullman prima di andare a cena con la squadra in un ristorante locale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ostiamare in Serie C, De Rossi alla festa promozione: i tifosi lo accolgono così

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