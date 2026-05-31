Lo scuru una Sicilia oscura e gotica
È stato presentato un nuovo film che raffigura una Sicilia diversa da quella solitamente mostrata: una regione oscura e gotica, meno luminosa e più inquietante. La pellicola mette in scena immagini di un territorio che si discosta dagli stereotipi turistici e soleggiati, offrendo un’interpretazione più cupa e misteriosa. La narrazione si concentra su ambientazioni e atmosfere che accentuano il lato più oscuro dell’isola.
C’è una Sicilia che il cinema ha raccontato fino allo sfinimento: assolata, turistica e pittoresca, persino compiaciuta del proprio stereotipo. E poi c’è la Sicilia di «Lo scuru», dove la luce brucia, abbaglia e scortica i volti dei suoi protagonisti, evocando le navate delle chiese, la sacralità del culto, gli anfratti bui della memoria. Tratto dall’omonimo romanzo di Orazio Labbate, edito da Bompiani, «Lo scuru» segna il debutto al cinema di Giuseppe William Lombardo e porta per la prima volta sul grande schermo quell’universo visionario e inquieto proprio dello scrittore siciliano. Dal romanzo al grande schermo Il film, tratto da un... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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