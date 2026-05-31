lo scuru una sicilia oscura e gotica

Notizia in breve

È stato presentato un nuovo film che raffigura una Sicilia diversa da quella solitamente mostrata: una regione oscura e gotica, meno luminosa e più inquietante. La pellicola mette in scena immagini di un territorio che si discosta dagli stereotipi turistici e soleggiati, offrendo un’interpretazione più cupa e misteriosa. La narrazione si concentra su ambientazioni e atmosfere che accentuano il lato più oscuro dell’isola.