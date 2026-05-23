Testo e significato di Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari una favola gotica per l'estate

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato la loro canzone estiva, "Sorry Scusa Lo Siento", una favola gotica: ecco testo e significato del brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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