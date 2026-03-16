Lo Scuru di Giuseppe Wiliam Lombardo alla multisala Aurora di Palermo

Mercoledì 18 marzo la multisala Aurora di Palermo presenterà la proiezione di “Lo Scuru”, il nuovo film di Giuseppe Wiliam Lombardo. L’evento, dedicato al cinema d’autore, vedrà la proiezione dell’opera in programma presso la sala cinematografica. La multisala si trova nel centro della città e ospiterà questa iniziativa speciale per gli appassionati di cinema.

Mercoledì 18 marzo, la Multisala Aurora di Palermo ospiterà un evento speciale dedicato al cinema d’autore con la proiezione di “Lo Scuru”, l’ultimo film di Giuseppe Wiliam Lombardo. Gli appuntamenti sono fissati alle ore 18:40 e alle ore 21. “Lo Scuru” è un’opera intensa e visionaria che si muove tra realtà e immaginazione, restituendo al pubblico un affresco poetico e inquieto della Sicilia contemporanea. Il film, già apprezzato in diversi contesti culturali, rappresenta una rara occasione per immergersi in una narrazione fuori dagli schemi, dove il linguaggio cinematografico si fa espressione di identità, memoria e trasformazione. L’evento si inserisce nella programmazione della Multisala Aurora dedicata al cinema d’autore e alla valorizzazione di opere che esprimono una visione originale e radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Chiuso il cinema Uci di Firenze, agibilità non confermata alla multisalaFirenze, 5 febbraio 2026 – "Uci Cinemas Firenze è momentaneamente chiuso, vi daremo aggiornamento il prima possibile.

Leggi anche: "Lo scuru": proiezione speciale al Rouge et Noir, in sala il regista e gli attori

Aggiornamenti e notizie su Giuseppe Wiliam Lombardo

Temi più discussi: Cinema: dopo la prima settimana di tour, Lo Scuru raggiunge Palermo; Lo scuru: proiezione speciale al Rouge et Noir, in sala il regista e gli attori; Proiezione-evento del film Lo Scuru del giovane regista Giuseppe William Lombardo; Lo Scuru di Giuseppe W. Lombardo alla Multisala Aurora di Palermo.

Cose tinteLo scuru, regia di Giuseppe William Lombardo, sceneggiatura di Pietro Seghetti e Giuseppe William Lombardo dal romanzo di Orazio Labbate, con Fabrizio Falco, Daniela Scattolin, Fabrizio Ferracane, Sim ... carmillaonline.com

Lo Scuru: nella Sicilia magica e arcaica con l'opera prima di G. William LombardoLiberamente ispirato all'omonimo romanzo di Orazio Labbate, arriva al cinema per soli tre giorni Lo Scuru, promettente debutto del regista G. William Lombardo. La recensione di Daniela Catelli. Raz ha ... comingsoon.it

IL TOUR CONTINUA: MAZARA DEL VALLO! CINE MULTISALA GRILLO 17 marzo 2026 20:30 Lo Scuru, opera prima del regista Giuseppe William Lombardo e adattamento dell'omonimo romanzo dell'autore siciliano Orazio Labbate, arriva finalmente - facebook.com facebook

Arriva al cinema «Lo Scuru», opera prima del regista e sceneggiatore palermitano Giuseppe William Lombardo tratta dall’omonimo romanzo di Orazio Labbate x.com