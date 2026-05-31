Liverpool annuncio ufficiale | niente rinnovo per Konaté partirà a parametro zero Non è un addio facile ma è tempo di una nuova sfida

Il Liverpool ha annunciato che Konaté non rinnoverà il contratto e lascerà il club a parametro zero. L’esterno difensivo ha dichiarato che, sebbene sia difficile separarsi, è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida. La decisione significa che il giocatore potrà firmare con un’altra squadra senza che ci siano costi di trasferimento. L’annuncio è stato ufficializzato dal club senza ulteriori dettagli sul futuro del difensore.

Liverpool, c’è l’annuncio: niente rinnovo per Konaté, partirà a zero. «Non è un addio facile, ma è tempo di una nuova sfida». Il Liverpool si prepara a salutare uno dei pilastri della propria difesa: Ibrahima Konaté lascerà Anfield al termine del contratto, in scadenza questa estate. Dopo cinque anni in maglia Reds, il centrale francese chiuderà un ciclo ricco di successi e presenze, diventando uno dei protagonisti dell’era recente del club. Arrivato dall’RB Lipsia nel 2021, Konaté ha collezionato 183 partite, sette gol e un palmarès che comprende la Premier League 2024?25, la FA Cup, due Carabao Cup e il Community Shield. Un addio che il Liverpool accompagna con gratitudine e rispetto, riconoscendo il contributo di un giocatore che ha lasciato un segno profondo dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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