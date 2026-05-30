Il difensore del Liverpool, Konate, è senza contratto e disponibile a parametro zero, ma l’Inter mantiene un atteggiamento di distacco. Le richieste della società inglese sono considerate troppo elevate e rallentano la trattativa. Al momento, nessun club italiano si è fatto avanti concretamente, mentre altre squadre europee sembrano più interessate. La situazione rimane in stand-by, senza sviluppi imminenti per un trasferimento nella Serie A.

di Alberto Petrosilli Le richieste elevate di Konate bloccano il possibile affare: per ora l’Europa chiama, l’Italia osserva da lontano. Gli aggiornamenti. Ibrahima Konaté è destinato a lasciare il Liverpool a parametro zero, una notizia che ha immediatamente acceso il mercato dei difensori centrali. L’operazione, che fino a pochi mesi fa sembrava indirizzata verso il rinnovo, è improvvisamente saltata per dettagli legati ai bonus contrattuali, tra cui premi vincolati ai risultati come Premier League e Champions League. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A confermare la situazione è stato anche Fabrizio Romano, che ha spiegato come il difensore francese avesse inizialmente dato segnali di permanenza, salvo poi interrompere la trattativa nelle fasi finali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Konate a parametro zero, ma l’Inter resta fredda: il difensore del Liverpool lontano dalla Serie A

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