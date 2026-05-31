Mancano pochi minuti alla Superpole Race del GP di Aragon 2026, valida per la Superbike. Bulega, che ieri ha raggiunto 20 vittorie consecutive, punta a continuare il suo record nella gara di questa mattina. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Bulega ieri ha toccato quota 20 vittorie consecutive e vuole oggi proseguire lo strepitoso filotto partendo proprio dalla gara corta di questa mattina. 10.55 Tra 15? partirà la Superpole Race sul circuito spagnolo. Gara che determinerà la griglia per la gara-2 di questo pomeriggio. 10.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del Gran Premio di Aragon Superbike 2026. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di Superbike con Nicolò Bulega che vuole continuare ad allungare rispetto ai suoi inseguitori, primo fra tutti lo spagnolo Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla Superpole Race

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZXMOTO's Debise targets success at Aragon Round

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: manca poco alla Superpole Race

LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: vittoria e record della pista per Bulega in Superpole Race, Gara-1 alle 14.00Durante la Superpole Race a Aragon, un pilota ha stabilito un nuovo record della pista e si è aggiudicato la vittoria.

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora; SBK, a Bulega anche Gara 1 ad Aragon: 20^ vittoria consecutiva; Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming; LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, secondo Lecuona.

LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancoraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della ... oasport.it

#WorldSBKAragon - Results on X | Live Posts & Updates x.com