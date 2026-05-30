Alle 11.00 si svolge la Superpole Race del GP di Aragon 2026 di Superbike. Nicolo Bulega, che ha vinto le prime cinque gare della stagione, parte in pole position. La gara è in diretta e aggiornata in tempo reale. La Superpole Race è la fase che determina la griglia di partenza per le gare successive. La sessione si svolge su un circuito di 5,344 km con 16 curve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Nicolo Bulega, che ha vinto le prime cinque Superpole Race, ha intenzione di centrare anche la sesta consecutiva con il pilota azzurro che sta vivendo un inizio di stagione semplicemente da sogno visto che ha vinto tutte le gare dei diversi Gran Premi effettuati. 10.55 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio della Superpole Race di SBK al GP spagnolo di Aragon. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della prima giornata di gare del weekend di Superbike al Gran Premio di Aragon, con il nostro Nicolò Bulega che non ha intenzione di fermarmi neanche in terra spagnola dopo aver dominato i primi cinque GP del calendario della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: manca poco alla Superpole Race

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