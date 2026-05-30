LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | vittoria e record della pista per Bulega in Superpole Race Gara-1 alle 14.00
Durante la Superpole Race a Aragon, un pilota ha stabilito un nuovo record della pista e si è aggiudicato la vittoria. La gara si è conclusa con il primo classificato, seguito da Lecuona, che si è dovuto accontentare di un secondo posto, e da Surra, che ha completato il podio a circa mezzo secondo dalla seconda posizione. La prima gara della giornata è prevista alle 14.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Secondo Lecuona che come spesso accade deve accontentarsi di questa posizione, mentre a chiudere il podio c’è un favoloso Alberto Surra che chiude a poco più di mezzo secondo di distanza da Nicolo. 11.31 Incredibile Nicolo che all’ultima occasione riabbassa il record all time della pista con un favoloso 1’46.836 che lo piazza di dritto al primo posto della Superpole Race, ennesima vittoria del pilota Ducati. 00’00” FINISCE QUI! VINCE BULEGA CHE HA FATTO ANCORA IL RECORD DELLA PISTA!! 00’49” Sam Lowes perde terreno dal secondo settore in poi e supera solo il suo gemello Alex in terza posizione. 1’40” Occhio al finale di Lowes che ha mezzo decimo di vantaggio al primo settore rispetto al tempo del primatista mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1
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