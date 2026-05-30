LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | vittoria e record della pista per Bulega in Superpole Race Gara-1 alle 14.00

Notizia in breve

Durante la Superpole Race a Aragon, un pilota ha stabilito un nuovo record della pista e si è aggiudicato la vittoria. La gara si è conclusa con il primo classificato, seguito da Lecuona, che si è dovuto accontentare di un secondo posto, e da Surra, che ha completato il podio a circa mezzo secondo dalla seconda posizione. La prima gara della giornata è prevista alle 14.00.