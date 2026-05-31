LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio di Gara-2
Il GP di Aragona 2026 di Superbike sta per iniziare la Gara-2. A 15 minuti dall'inizio, i piloti si preparano in pista. Tra i principali inseguitori di Nicolo ci sono Iker Lecuona e altri concorrenti che cercano di interrompere il suo predominio. La gara si svolge in condizioni di alta competitività, con i piloti pronti a dare il massimo. La partenza è prevista a breve, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Come sempre, Nicolo dovrà fare attenzione agli attacchi dei suoi inseguitori, tra tutti Iker Lecuona, che non vedono l’ora di interrompere il suo dominio. 15.15 Questa la griglia di partenza di Gara-2, ovviamente davanti a tutti c’è Bulega che ha vinto la Superpole Race di questa mattina. Nicolo BULEGA (#11) – Ducati Panigale V4R. Iker LECUONA (#7) – Ducati Panigale V4R. Sam LOWES (#14) – Ducati Panigale V4R. Alberto SURRA (#67) – Ducati Panigale V4R. Alex LOWES (#22) – bimota KB998 Rimini. Axel BASSANI (#47) – bimota KB998 Rimini. Thomas BRIDEWELL (#46) – Ducati Panigale V4R. Alvaro BAUTISTA (#19) – Ducati Panigale V4R. 🔗 Leggi su Oasport.it
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