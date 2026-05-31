LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio di Gara-2

Notizia in breve

Il GP di Aragona 2026 di Superbike sta per iniziare la Gara-2. A 15 minuti dall'inizio, i piloti si preparano in pista. Tra i principali inseguitori di Nicolo ci sono Iker Lecuona e altri concorrenti che cercano di interrompere il suo predominio. La gara si svolge in condizioni di alta competitività, con i piloti pronti a dare il massimo. La partenza è prevista a breve, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire l’evento.