LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio di Gara-2 Bulega cerca l’ennesimo weekend perfetto
Mancano pochi minuti all’inizio di Gara-2 del GP della Repubblica Ceca 2026 di Superbike, con il pilota italiano che cerca di replicare il buon andamento delle ultime uscite. Alla partenza, la Ducati domina la griglia di partenza con otto moto nelle prime dieci posizioni. La classifica di partenza vede diversi piloti pronti a confrontarsi, mentre gli spettatori attendono con trepidazione l’avvio della corsa. La prima fila è composta da piloti di diverse squadre, pronti a darsi battaglia fin dall'inizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Classico dominio della Ducati che presenta la bellezza di otto bike nelle prime dieci posizioni ai blocchi di partenza. Nel frattempo, mancano dieci minuti allo spegnimento dei semafori. 15.15 Questa la pit lane di Gara-2, con Nicolò che partirà ancora dalla prima posizione. Bulega (#11) – Ducati. Lecuona (#7) – Ducati. Montella (#5) – Ducati. Baldassarri (#34) – Ducati. Surra (#67) – Ducati. Gerloff (#31) – Kawasaki. Mackenzie (#95) – Ducati. Bridewell (#46) – Ducati. S. Lowes (#22) – Bimota. S. Lowes (#14) – Ducati. Bassani (#47) – Bimota. Manzi (#62) – Yamaha. Vierge (#97) – Yamaha. Van Der Mark (#60) – BMW. 🔗 Leggi su Oasport.it
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