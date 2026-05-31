LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | Lecuona si avvicina a Bulega occhio alla carica spagnola

Durante l'ultimo giro del GP di Aragon, in Superbike, Lecuona si è avvicinato a Bulega, mantenendo meno di un secondo di distacco. La gara si è conclusa con una stretta battaglia tra i due piloti, che si sono dati battaglia fino all'ultimo metro. La tensione è salita mentre i concorrenti si sfidavano per la vittoria, con Lecuona che ha mostrato una forte carica nel finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro! Meno di un secondo tra Bulega e Lecuona, ma l’azzurro sembra in assoluta gestione della gara, che ormai sta giungendo alla sua conclusione! -2 Mamma mia Lecuona, super giro dello spagnolo che torna ad un secondo dal suo rivale e compagno di squadra. -3 Torna ad 1.490 secondi il vantaggio di Nicolo sul povero spagnolo, che probabilmente dovrà accontentarsi dell’ennesimo secondo posto in questo inizio di stagione. -4 A pochi giri dal termine, questa la situazione degli italiani: Nicolò BULEGA (#11) – Ducati Panigale V4R – Posizione: 1° . Axel BASSANI (#47) – bimota KB998 Rimini – Posizione: 5° . 🔗 Leggi su Oasport.it

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Superbike, gli highlights di Gara-2 ad Assen nel Round dei Paesi Bassi

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