Luca Lecuona ha preso la testa della Superpole Race durante il GP di Aragona, con un margine di circa sei secondi su Bulega, che ha passato due avversari e si sta avvicinando ai primi due.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5 L’italiano è in testa! -6 Bulega ne passa due!!!!! -6 Si sta riportando sui primi due. -6 Bulega sembra ora essersi ripreso. -6 Lowes passa Lecuona e si mette in testa. -7 Bulega sorpassa subito Baldassarri e Surra. -7 Davanti Lecuona tiene dietro Lowes. -7 Baldassari passa Bulega. -8 Lowes cerca un sorpasso impossibile e tocca Lecuona. -8 Lowes sorpassa anche Surra e si porta in seconda piazza. -9 Anche Lowes passa Bulega -9 Cade Andrea Locatelli! -9 Bulega continua a navigare in terza posizione. -10 Surra è incollato alla ruota di Lecuona. -10 Surra infila Bulega!!! -10 Largo Bulega, Lecuona va in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Lecuona comanda la Superpole Race, si avvicina Bulega

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Superbike, gli highlights di Gara-2 ad Assen nel Round dei Paesi Bassi

Notizie e thread social correlati

LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega conquista la Superpole Race, Lecuona e Montella a podioDurante il GP della Repubblica Ceca di quest'anno, il pilota ha ottenuto la vittoria nella Superpole Race, mentre altri due concorrenti sono saliti...

LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: inizia la Superpole Race, Bulega cerca punti importanti per la classificaLa Superpole Race del GP di Aragon 2026 è iniziata, con Bulega ancora in pista per cercare punti utili in classifica.

Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancora; SBK, a Bulega anche Gara 1 ad Aragon: 20^ vittoria consecutiva; LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, secondo Lecuona; Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming.

LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare ancoraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Aragon di ... oasport.it

Superbike oggi in tv, GP Aragon 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Oggi, domenica 31 maggio, si concluderà il week end di Aragon (Spagna), tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul MotorLand iberico, i piloti della ... oasport.it

#WorldSBKAragon - Results on X | Live Posts & Updates x.com