La Superpole Race del GP di Aragon 2026 è iniziata, con Bulega ancora in pista per cercare punti utili in classifica. A 8 minuti e 41 secondi dalla fine, Lecuona e Lowes sono entrati in pit lane, mentre Bulega cerca di mantenere la posizione di testa. La corsa è in pieno svolgimento, con i piloti impegnati a migliorare i propri tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’41” Lecuona e Lowes entrano in pit, mentre Bulega è ancora in pista per confermare la pole. 9’53” Arriva Bulega, che abbassa il tempo dello spagnolo di quasi quattro decimi, con Lowes che torna al secondo posto superando anche luk Lecuona con 171 centesimi di vantaggio. 11’03” Grandissimo tempo di apertura per Lecuona che si porta in vantaggio a o.230 secondi da Sam Lowes. 12’47” Bulega esce adesso dalla pit, l’azzurro vuole l’ennesimo successo in Superpole. 13’45” Aspettiamo i primi tempi per capire subito chi è in corsa per le prime nove posizioni! INIZIA LA SUPERPOLE 11.10 Meno di quattro minuti dall’apertura della pit lane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: inizia la Superpole Race, Bulega cerca punti importanti per la classifica

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