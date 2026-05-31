LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | inizia Gara-2 ottima partenza per Bulega e Lecuona

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo pochi metri, Vierge e Baldassari sono caduti in curva uno, costringendo il pilota italiano a fermarsi subito. La gara è in corso con 18 giri ancora da completare. Buona partenza per Bulega e Baldassari, che sono riusciti a partire in modo positivo. Nessun altro dettaglio sulle posizioni attuali o sugli sviluppi successivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18 giri al termine! Partenza ottima per Bulega e Baldassari, mentre in curva uno cadono Vierge e Baldassari, l’italiano è costretto a fermare subito la sua Gara-2. INIZIA GARA-2 15.30 Ci siamo, la partenza sarà fondamentale con Lecuona che ieri per un momento è riuscito ad impensierire Bulega. 15.28 Inizia il warm up! 15.26 Manca poco all’inizio del warm up, poi ci sarà la partenza. 15.23 Gara-2 sarà composta da 18 giri, cosi come Gara-1. 15.20 Questa la classifica piloti aggiornata dopo la Superpole Race di questa mattina. Nicolò Bulega (Ducati) – 347 punti. Iker Lecuona (Ducati) – 244 punti. Yari Montella (Ducati) – 131 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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