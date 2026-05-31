LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | ennesimo en plein di Bulega! Secondo Lecuona davanti ai gemelli Lowes

Notizia in breve

Nel Gran Premio di Aragon 2026, il pilota ha ottenuto il suo settimo risultato consecutivo vincendo la gara, mentre il secondo posto è andato a un altro corridore, con i gemelli Lowes che si sono classificati rispettivamente terzo e quarto. La cronaca si è conclusa alle 16.14, con i commenti che si sono fermati dopo questa manche.