LIVE Superbike GP Aragon 2026 in DIRETTA | ennesimo en plein di Bulega! Secondo Lecuona davanti ai gemelli Lowes
Nel Gran Premio di Aragon 2026, il pilota ha ottenuto il suo settimo risultato consecutivo vincendo la gara, mentre il secondo posto è andato a un altro corridore, con i gemelli Lowes che si sono classificati rispettivamente terzo e quarto. La cronaca si è conclusa alle 16.14, con i commenti che si sono fermati dopo questa manche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live, grazie mille per averci seguito e fatto compagnia nel corso di questo evento! Buon proseguimento di giornata a tutti! 16.12 La Superbike tornerà dal 12 al 14 giugno con il Gran Premio di Misano. 16.10 Questa, invece, la classifica piloti aggiornata dopo la fine del week end di Aragon: Nicolò Bulega (Ducati) – 372 punti. Iker Lecuona (Ducati) – 264 punti. Sam Lowes (Ducati) – 142 punti. Alex Lowes (Bimota) – 132 punti. Yari Montella (Ducati) – 131 punti. Lorenzo Baldassarri (Ducati) – 117 punti. Axel Bassani (Bimota) – 105 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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